Условна присъда за продажба на нелегален алкохол във Варненско

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Районният съд във Варна наложи наказание на 50-годишен, държал етилов алкохол с цел разпространение, съобщиха от пресслужбата на съда.

По данни на съда при специализирана операция на полицията и митницата на 20 август 2024 г. във варненско село, се установява, че подсъдимият държи с цел разпространение етилов алкохол, без надлежно разрешително съгласно Закона за акцизите и данъчните складове. Експертизата сочи, че общото количество на открития в туби и бидони с различна вместимост алкохол е 326 литра, а стойността му възлиза на близо 1500 евро. Деянието е наказуемо по чл.234 ал.2 от Наказателния кодекс, като случаят е немаловажен.

50-годишният мъж е неосъждан. Делото бе внесено за разглеждане в съда с постигнато между страните споразумение за вида и размера на наказанието и с признание на вината от страна на подсъдимия. Състав на Районен съд – Варна одобри параметрите на споразумението и наложи на подсъдимия наказание от 6 месеца лишаване от свобода, отложено с 3 години изпитателен срок. На подсъдимия се възлага за заплати направените разноски по делото за над 400 евро, посочват от съда.

Съдебният акт е окончателен и влиза в сила веднага.

Редактор "Екип на Петел",

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