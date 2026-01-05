Условна присъда за руснак, шофирал след употреба на алкохол

Снимка: Булфото

Районен съд – Варна одобри постигнато между страните споразумение с признание на вината, с което на 55-годишен руски гражданин, пребиваващ у нас, бе наложено наказание за престъпление по транспорта.

След настъпило на 18 април миналата година в района на “Евксиноград“ пътнотранспортно произшествие между три автомобила с леки материални щети, полицейски екип при проверка установява, че виновният за инцидента водач – 55-годишният подсъдим, управлява лек автомобил „Дачия“ в нетрезво състояние. Взетата му кръвна проба отчита концентрация на алкохол от 1.94 на хиляда.

Съгласно споразумението, подсъдимият приема да изтърпи наказание от 3 месеца лишаване от свобода, чието изпълнение се отлага с изпитателен срок от 3 години, както и да бъде лишен от право да управлява МПС за срок от 9 месеца, съобщава ВРС.

Той следва да заплати и пазарната равностойност на моторното превозно средство, послужило за извършване на престъплението - лекия автомобил „Дачия“, който не е негова собственост. Направените разноски по делото също са в негова тежест.

Съдебният акт е окончателен.

