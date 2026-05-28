Условна присъда за сина на Атанас Бобоков, заловен със 122 грама марихуана

Снимка Булфото

Синът на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, е осъден на 10 месеца затвор с три години изпитателен срок за държане с цел разпространение на 122 грама марихуана, съобщиха от Окръжната прокуратура в Смолян.

Той е признат за виновен за това, че на 15 януари, в курортен комплекс Пампорово е заловен с наркотичното вещество, пише nova.bg.

Към момента на извършване на престъплението Бобоков бил ученик в 12 клас. Той закупил около 125 грама марихуана, която разпределил в множество опаковки с цел да ги продаде на различни хора в Пампорово. След това прибрал опаковките с марихуана в личния си автомобил. Те били открити при проверка.

Съдебният акт е окончателен и влиза в сила незабавно, без да подлежи на обжалване. Припомняме, че в средата на януари повдигнаха обвинение на сина на Атанас Бобоков.

