Условна присъда за учителя от София, имал сексуални отношения с ученичка

31-годишният учител по физическо от София, който беше обвинен за сексуално престъпление срещу 13-годишна ученичка, получи условна присъда от две години и осем месеца с 5 години изпитателен срок.

Това гласи решение на Софийския районен съд (СРС) от днес, предаде бТВ.

Учителят беше задържан на 25 август август тази година, след като седмокласничка подала жалба в полицията.

Разследващите установиха, че сексуалното престъпление е извършено през юни и юли месец, като мъжът е водил момичето в столичен хостел.

Обвиняемият е учител от шест години. Бивш професионален спортист. Семеен с малко дете и чисто съдебно минало.

Според неговия адвокат Петър Чалънов разговорите между неговия клиент и ученичката започнали за литература, книги и спорт. По думите му семейството е знаело за връзката между двамата, но не е предприело никакви действия.

По информация на медията от източници от разследването няма данни родителите на момичето да са знаели за връзката. Също така те посочват, че в хода на разследването учителят не е изразявал съжаление за действията си.

Решението на СРС подлежи на обжалване в 15-дневен срок пред Софийския градски съд (СГС).

