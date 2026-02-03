Условна присъда за варненец, разпространявал фентанил

Снимка: Пиксабей

Варненският окръжен съд разгледа внесено за одобрение споразумение, постигнато между прокуратурата и 42-годишен мъж, обвинен в държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества.

Деянието е извършено като продължавано престъпление. На 15 април 2025 г. той държал в жилището си в квартал „Владиславово“ 9,64 г фентанил и 0,29 г аналог на фентанила на обща стойност 1 285,92 лева. Около обяд на същата дата лицето разпространило на мъж част от наркотика.

Пред Окръжен съд - Варна страните приеха за безспорно установено, че мъжът е извършил престъпленията, за които се изправя пред съда. Подсъдимият заяви, че се признава за виновен, подписал е доброволно споразумението, разбира последствията от това и е съгласен с тях.



Той е чисто съдебно минало, със средно образование, безработен.

Варненският окръжен съд одобри споразумението, след като прецени, че то не противоречи на закона и морала.

Мъжът прие да търпи наказание от 1 година и 6 месеца „лишаване от свобода“, чието изтърпяване да бъде отложено с три години изпитателен срок и глоба от 1 636,13 евро.

Одобреното от съда споразумение е окончателно.

