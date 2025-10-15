Условни присъди за трима младежи, откраднали вещи от вила във Варненско

Снимка: Пиксабей

Трима младежи бяха осъдени от Районен съд – Варна за извършена в съучастие квалифицирана кражба от вилен имот. На двама от подсъдимите - 22-годишни, съдът наложи наказания от по 8 месеца лишаване от свобода, изтърпяването на които се отлага с изпитателен срок от 3 години. Третият подсъдим, към момента 20-годишен, който е участвал в деянието като непълнолетен, но след като е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, получи наказание от 4 месеца лишаване от свобода, отложено с година и половина изпитателен срок.

Наказанията бяха наложени с присъда по реда на съкратеното съдебно следствие, с признание на вината и намаляване с 1/3 на определените им наказания.

Конкретната кражба е извършена в периода 26-30 април 2022 г. от къща с двор във варненско село, собственост на семейство чуждестранни граждани. Единият от подсъдимите често бил наеман от тях да извършва дейности срещу заплащане като общ работник по чистене и поддръжка на двора, а понякога бил подпомаган от двамата си приятели, които също получавали пари за труда си.

Недоволни от размера на заплащането, тримата решили да извършат кражба на различни вещи от къщата, като влезли в имота по време, когато предварително знаели, че съпрузите не са в селото. Така в посочения период, чрез използване на неустановен автомобил, подсъдимите проникнали в къщата и откраднали телевизори, аудио уредба, таблет, два ноутбука, фитнес гривна, дигитален часовник и още много чужди вещи.

На 30 април същата година част от откраднатите вещи били продадени в заложна къща.

Тримата младежи бяха осъдени да заплатят солидарно направените по делото разноски, съобщават от ВРС. Присъдата на Районен съд – Варна подлежи на обжалване в 15-дневен срок.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!