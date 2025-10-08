Условно наказание за 46-годишна жена от Варна, държала стекове с цигари без бандерол

Снимка: Пиксабей

Условно наказание получи 46-годишна жена от Варна. Конкретният случай е от 8 юни 2023 г. в града. На тази дата, по сигнал за извършване на търговска дейност с акцизни стоки без бандерол, полицейски служители били на място пред адреса ѝ, когато засекли подсъдимата да носи в себе си две торби с тютюневи изделия без изискуемия върху потребителската опаковка бандерол.

С протокол за доброволно предаване още на същата дата жената предала общо 35 стека цигари от една и съща марка, всеки съдържащ по 10 пълни кутии с цигари без бандерол. Експертизата сочи, че стойността на всички цигари възлиза на над 2200 лева, а дължимия акциз е на обща стойност за около 1300 лева. Деянието е наказуемо по чл.234 ал.1 от Наказателния кодекс, като случаят е немаловажен, съобщават от ВРС.



46-годишната жена е неосъждана. Тя призна вината си и декларира, че се отказва от правото си на по-нататъшно разглеждане на делото по съдебен ред, като постигна споразумение с прокуратурата за вида и размера на наказанието, което Районен съд - Варна одобри. Съгласно споразумението ѝ бе наложено наказание от 4 месеца лишаване от свобода, отложено с 3 години изпитателен срок, като се задължава да плати и направените по делото разноски. Веществените доказателства - иззетите по делото стекове с цигари след влизане в сила на съдебния акт следва да бъдат унищожени по съответния в закона ред.

Споразумението е окончателно и влиза в сила веднага.

