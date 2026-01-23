Условно наказание за варненец, ползвал фалшива шофьорска книжка по норвежки образец

Пекселс

Районен съд - Варна наложи условно наказание за варненец, съзнателно ползвал фалшива шофьорска книжка по норвежки образец, съобщават от пресслужбата на Районен съд - Варна.

36-годишният мъж бил спрян за проверка от полицейски служители във Варна на 14 май миналата година. Пред тях той се легитимирал с неистински официален документ – чуждестранно свидетелство за управление на МПС по норвежки образец, издадено на негово име. Впоследствие се установява, че ползвания от подсъдимия документ не е издаден по надлежния ред. Деянието е наказуемо по чл. 316 от Наказателния кодекс.

Пред съда подсъдимият призна, че съзнателно се е ползвал от неистинския официален документ, като от него за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност. По силата на постигнато между страните и одобрено от съдебния състав споразумение, на 36-годишния мъж е наложено наказание от 4 месеца лишаване от свобода, чието изпълнение се отлага с изпитателен срок от 3 години.

Мъжът приел да заплати и сторените по делото разноски за над 180 евро, а неистинският документ се предава за унищожение. Съдебният акт е окончателен.

