Усложнена пътна обстановка в област Добрич, без ток са 2 села във Варненско

Усложнява се метеорологичната обстановка в област Добрич заради обилния снеговалеж. Затворен е за движение на тежкотоварни автомобили над 12 тона пътят Добрич - Варна.

От полицията в Добрич апелират по възможност да не се предприемат пътувания.

Без проблем е придвижването в морските общини Каварна, Балчик и Шабла. Към момента има данни за две леки пътни произшествия и закъсали камиони в областта.

Без ток са две села в община Аксаково, Варненска област - Долище и Куманово. Няма затворени пътища в региона.

Над 10 машини обработват рисковите участъци по пътищата във Варна, съобщиха от Общината, предаде БНР.

