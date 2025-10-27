Установиха нарушения в дерета във Варна и "Св. Св. Константин и Елена"

Булфото

След водното бедствие във ваканционно селище Елените, при което загинаха четирима души, по разпореждане на Министерството на околната среда и водите започнаха масови проверки на деретата по цялото Черноморие. Те се извършват от "Басейнова дирекция" – Варна и обхващат областите Варна, Бургас и Добрич.

Проверките текат през последните 10 дни и продължават и в момента. За съжаление, все още не сме си научили урока от голямото бедствие през 2014 година във варненския квартал "Аспарухово". Проверките вече са установили множество нарушения.

"В много от случаите се натъкваме на строителни и битови отпадъци в коритата на деретата. Това намалява тяхната проводимост. Полагани са тръби с неясни размери и има изградени мостови съоръжения, които очевидно не могат да поемат високи води", каза в "Денят започва" инж. Явор Димитров, директор на Басейнова дирекция "Черноморски район".

По думите му, е установено и затлачване на водни обекти в урбанизирани територии, както и наличие на растителност и паднали дървета, които пречат на оттичането на водата.

Относно незаконното строителство, директорът потвърди, че има такива случаи:

"В някои от проверените обекти сме установили извършено строителство или покриване на речни корита. Това не е забранено от закона, но трябва да се извършва по определени правила и с осигурена проводимост."

За установените нарушения ще бъдат издадени предписания и сезирани компетентните органи.

Проверки са извършени и в курорта "Св. Св. Константин и Елена" край Варна, където също са констатирани проблеми:

"В комплекса има изградени мостови съоръжения с осигурена проводимост, но преди входа му открихме положени тръби и дори съоръжение в речното корито, което не е на мястото си. Ще издадем предписание за премахването му", уточни Димитров.

Според експерта, осигурената проводимост е ключова при интензивни валежи:

"Когато вали силно и пада голямо количество дъжд за кратко време, ако по речното течение има прегради, водата не може да се оттече нормално. Тогава тя се разлива и причинява щети," обясни той.

Инж. Димитров подчерта, че засипването на речни корита е категорично забранено, а контролът е споделен между няколко институции:

"В урбанизираните територии общините носят отговорност за поддръжката и проводимостта на водните обекти. Извън населените места – това е задължение на областните управители, които по закон трябва да извършват проверки поне веднъж годишно."

Той допълни, че за участъците с намалена проводимост ще бъдат издадени предписания, а в случаите на незаконно строителство или замърсяване ще бъдат наложени административни санкции.

