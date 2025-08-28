Установиха самоличността на участниците в сбиването в софийския мол

Кадър Фейсбук

Полицията в София вече е установила самоличността на участниците в сбиването, станало в търговски център в столицата. До момента по случая няма задържани, предава БНР. Видеоклип от побоя се появи в социалните мрежи.

От Столичната дирекция на вътрешните работи уточниха, че сигналът за инцидента и сбиването е подаден в 18:20 ч. вчера. Пристигналият на място екип на полицията и разследващите в Шесто районно полицейско управление са установили участниците в сбиването.

Все още се доизяснява и причината за случилото се. Вече има подадени жалби от няколко от участниците в инцидента.

На разпространения в социалните мрежи запис се вижда как жени се бият в търговски център пред очите на деца и минувачи. Полицията е иззела записи от камерите в мола.

Предстои случаят да бъде докладван на Районната прокуратура, допълниха още от Столичната полиция.

