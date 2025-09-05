Установиха самоличността на загиналия моторист в Казанлък

Снимка: Булфото, архив

Мъж на 34 години е загиналият мотоциклетист във вчерашната катастрофа на бул. "23-ти пехотен шипченски полк" в Казанлък, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Произшествието е настъпило между мотоциклет "Кавазаки" и лек автомобил "Волво", управляван от 24-годишна жена, като водачът на мотоциклета е починал на място.

Водачката на лекия автомобил е тествана за употреба на алкохол и наркотични вещества и техните аналози, отчетени са отрицателни резултати.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура- Стара Загора.

Сигнал за инцидента беше получен вчера в 15:37 ч., като досега самоличността на загиналия мотоциклетист не беше установена.

