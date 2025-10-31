Установиха сериозни нарушения след потопите в Елените и Царево

Редактор: Недко Петров

В условията на война в региона и наводнения през лятото, темата за чистотата на морската вода остана водеща през целия сезон, докато туристи имаше. На дневен ред е и днес, когато отбелязваме международния ден на Черно море.

Инспектори от Изпълнителната агенция по околна среда взеха проби от крайбрежните води на Созопол, и първите първите показатели на кислород показват, че водата е чиста.

Преди това на среща с черноморските кметове директорът на Басейнова дирекция обобщи резултатите от проверките по Черноморието, извършени след наводненията в Елените и Царево. Установени са сериозни нарушения, и по Северното, и по Южното Черноморие.

На юг например в Свети Влас е установено, че всички водни обекти са коригирани и вкарани в тръби, информира по бТВ Лора Стаматис.

Най-леките от тези проблеми са засипване на водни обекти със строителни и битови отпадъци, което е преодолимо. Те могат да бъдат почисетни и ще бъдат издадени съответни разписания, разкри директорът на БДЧР.

Натъкваме се обаче и на инфраструктурни решения, които са обезпокоителни. Не заради друго, а защото покриването на водни обекти е допустимо по закон, но то е извършено с неясно за нас оразмеряване, и ние не можем да преценим дали тези корекции на водни обекти биха удържали високи води в бъдеще, допълни Явор Димитров.

Освен това се наблюдават по реките облесени диги, а на места и нарушения на целостта на дигите. Отново ще бъдат сезирани компетентните органи за това, каза още той.

