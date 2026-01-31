Установиха замърсяване с мазут на плаж Кабакум

Кадър Областна администрация - Варна

Замърсяване с отработен нефтопродукт, най-вероятно мазут, е установено тази сутрин по плажната ивица в северната част на плаж Кабакум. Сигналът е подаден на телефон 112 от жител на района, съобщиха от Областна администрация – Варна.



След сигнала незабавно са уведомени дежурните служби на ОД на МВР, РИОСВ, Изпълнителна агенция „Морска администрация“, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Басейнова дирекция „Черноморски район“, Гранична полиция, община Варна и Областната администрация.



Инцидентът наложи свикването на спешно заседание на Щаба по изпълнение на областния план за защита при бедствия, ръководено от областния управител проф. Андрияна Андреева. Екипи на РИОСВ, Басейновата дирекция, община Варна и Областната администрация са предприели действия по локализиране на замърсяването и установяване на източника.







По информация на директора на РИОСВ е установено, че замърсяването е брегово и е дошло от хидротехническо съоръжение, което отвежда отпадни води. Няма данни за замърсяване на морската вода. Според Басейновата дирекция замърсяването е било залпово, локално и към момента е преустановено.



От Главна дирекция „Аварийна и спасителна дейност“ уточняват, че замърсената площ е малко над 200 квадратни метра, а количеството замърсен пясък е между 4 и 20 кубични метра, които предстои да бъдат почистени.







Установен е и евентуалният замърсител – хотел в района. По данни на директора на ОД на МВР – Варна, екип на Пето районно управление и инспектори от „Икономическа полиция“ са извършили проверка на място и работят по изясняване дали има данни за извършено престъпление.





Съгласно Областния план за борба с нефтени разливи организацията и отговорността за ликвидиране на замърсяването е на кмета на община Варна. Експертите от РИОСВ са издали предписания както на предполагаемия замърсител, така и на общината за извършване на почистването.

