Ути Бъчваров готви миди с ориз за варненци

снимка: МЗХ

На Морска гара във Варна се провежда Национален рибен фест, организиран от Министерството на земеделието и храните. Целта на проявата е популяризирането на рибата и рибните продукти, както и на подкрепата към българските рибари, производители и преработватели. Фестивалът бе открит от заместник-министъра на земеделието и храните Стефан Бурджев. Специален гост е Ути Бъчваров, който приготвя в огромен тиган за гостите и посетителите миди с ориз. Той е и водещ на фестивала, на който посетителите могат да купят различни морски деликатеси от производители.

Пред БТА Ути Бъчваров посочи, че Министерството на земеделието и храните е решило да направи този тур – днес във Варна, утре в Бургас, а следващата седмица в София, за да се покаже, „че рибата трябва да бъде консумирана не само по Никулден или когато отидем в някои гръцки ресторант, а просто трябва да е част от седмичното ни меню“. Според него това се отнася особено за децата и хората в по-зряла възраст, които трябва да консумират риба. По думите на Бъчваров това е навик, който се създава през целия живот.

„На този фест ще се опитаме да представим всички вкусотии, които могат да се направят от риба, по възможност тя да е черноморска и да е произведена тук, в България“, каза кулинарят. Той припомни, че консумацията на риба се увеличава всяка година и е нормално на феста да има и аквакултури, които се отглеждат в стопанства. Бъчваров каза, че днес ще приготви черноморски миди, отгледани в прочутите черноморски ферми, които по северното крайбрежие са много, и това е част от поминъка на хората. Той обясни, че ще приготви мидите по рецепта, за която в Испания се говори, че се приготвя най-вкусната паеля или ориз с морски дарове.

Бъчваров уточни, че това ще бъде български вариант. Според него традицията да се приготвят миди с ориз в България е много стара, особено по морето. „Оттук чак до Ахтопол е пълно с различни рецепти, фамилни, как се правят миди с ориз“, разказа той. По думите му той прави мидите да са много вкусни с достатъчно зеленчук и с хубав ориз, който е разварен.

Бъчваров каза, че на феста са представени много изложители, предлага се вкусен хайвер, осолени и пресни риби. На проявата ще има и кинопрожекции и изпълнител.

Ути Бъчваров призна, че неговата любима риба е „част от онази енигма, наречена рибена чорба“. „Бяха големи колебания, какво точно да сготвим тук, дали да е рибена чорба или миди с ориз“, разказа той. Според него рибените чорби всеки си ги прави в къщи и всеки е специалист. Колкото майстори, толкова рибени чорби, смята кулинарят.

