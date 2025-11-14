Утре Графа с концерт в подкрепа на семействата, които се борят с рак на гърдата

кадър: БНТ

Утре вечер в зала "Арена 8888" София Владимир Ампов - Графа се завръща с нов, още по-мащабен концерт.

За своите феновете Графа ще изпълни парчета от последния си албум, както и някои от най-големите си хитове. Сред тях и песента "Всеки от нас", която Графа изпълнява заедно с Роби и е посветена на всички семейства, които се борят с рака. Участие в концерта ще вземат също Дони и Момчил, Дара Екимова, Роби, както и други популярни изпълнители, предава БНТ.

Владимир Ампов - Графа, певец: "Смятам, че е важно да говорим за тази тема, слоганът на "Всеки от нас" е "Говори винаги", искаме с тази песен да дадем сила на всички, които се борят с тази диагноза и да им дадем надежда и подкрепа. Този концерт го подготвяме близо година и ето, че стигаме до финалния етап, вече от два дни се строи тази сцена, готова е, много е различна, много иновативна. Наистина се вълнувам като малко дете преди всеки един концерт."

