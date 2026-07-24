Утре гледат мярката за неотклонение на похитителя на Наталия
снимка: МВР
Утре Варненският окръжен съд ще гледа мярката за неотклонение на 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново, съобщават оттам.
Припомняме, четири обвинения бяха повдигнати срещу него.
Той е обвинен в отвличане на малолетно лице при условията на опасен рецидив, за противозаконно лишаване от свобода на дете, за нарушаване неприкосновеността на жилището на майката на Наталия и за нанасяне на телесна повреда на Тодорка Петрова.
Най-тежкото обвинение е за отвличане на лице под 18-годишна възраст, извършено при условията на опасен рецидив.
За това престъпление законът предвижда наказание от 10 до 20 години лишаване от свобода или доживотен затвор, както и възможност за конфискация на част или цялото имущество на извършителя, предаде Радио Варна.
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