Утре ограничават движението по Подбалканския път заради колоездачно състезание

снимка АПИ

Утре от 14:15 ч. до 16:40 ч. за колоездачно състезание поетапно ще се ограничава движението по път I-6 София – Карлово /Подбалканския път/ в 9-километровия участък от разклона за с. Мирково до с. Челопеч. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите, след което движението ще бъде пропуснато. Трафикът ще се регулира от екипи на „Пътна полиция“.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира към шофьорите да пътуват внимателно, да следват стриктно поставената пътна сигнализация, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, застрашаващи безопасността на останалите пътуващи. Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

