Утре остава облачно и хладно

Утре в по-голямата част от страната ще се задържи предимно облачно, но слаби превалявания ще има главно на отделни места в планините. След обяд над Южна България и северозападните райони облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са между 7° и 12°, във Варна – около 9°.



По Черноморието ще преобладава облачно време, в сутрешните часове по северното крайбрежие все още със слаби превалявания. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 8°-10°. Температурата на морската вода е 13°-15°. Вълнението на морето ще бъде 3 - 4 бала, с тенденция на отслабване.



В планините ще бъде предимно облачно, но само на отделни места, главно в Централна и Източна Стара планина, ще превалява слабо. След обяд над масивите в Южна България облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб до умерен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около 0°, съобщават от НИМХ.

