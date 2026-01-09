Утре последно предаваме стотинки с кауза в помощ на децата на Варна

Снимка: "Аз вярвам и помагам"

Днес и утре до края на деня хората все още могат да се включат в кампанията за събиране на стотинки, организирана от инициативата "Аз вярвам и помагам". Това напомни в предаването на Радио Варна Post Factum Владислав Николов, създател на една от най-мащабните благотворителни каузи у нас.

Кампанията приключва на 10 януари, като се приемат монети - стотинки и левове, които впоследствие се внасят в банки като парична стойност. Събраните средства отиват изцяло за дарения -детски линейки, мобилни пунктове за кръводаряване, кувьози, медицинска апаратура и оборудване.

Точна информация за местата, където се приемат монетите, е публикувана във фейсбук страницата "Аз вярвам и помагам" (на кирилица), както и на сайта им. При нужда хората могат да се свържат директно с екипа чрез лично съобщение.

От инициативата отново апелират даренията да съдържат единствено монети, без ключове, пирони, отвертки или други метални предмети.

Ние не сме рециклираща компания. Монетите се обработват в инкасо центрове със специализирани машини, а чужди метални предмети могат да причинят сериозни повреди за хиляди левове, предупреди Николов.

Кампанията за капачки и стотинки има силно възпитателен характер за децата, които остойностяват помощта си, но реалните големи средства идват от фирмени дарения и продукти с кауза, каза още Николов.

Той направи равносметка за свършеното през годините.

Само през 2025 г. инициативата е събрала около 1 млн. лева, от които приблизително 30 000 лева са от капачки. От началото на кампанията за стотинки общо са събрани близо 80 000 лева.

До момента "Аз вярвам и помагам" е дарила близо 2 млн. лева, над 30 детски линейки, мобилни пунктове за кръводаряване и ключова медицинска техника, подпомагайки реално десетки хиляди деца и семейства.

Цялата дейност се извършва без заплати и административни разходи - всички средства отиват напълно за каузи, категоричен е Николов.

Той подчерта, че не работи благотворителност, а помага тя да се случва.

