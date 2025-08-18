Утре променят движението в участък на АМ "Марица" заради профилактика на тол камера

снимка: АПИ

Утре, 19 август, ще бъде временно променена организацията на движение в участък на магистрала "Марица". Причината е профилактика на тол камера, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Промяната в движението при 83-и км на магистралата в посока Пловдив ще започне от 10:30 ч. и се очаква да продължи около 40 минути, посочват от АПИ.

В участъка на територията на област Хасково ще се извършва профилактика на тол камера, като ще се работи поетапно в двете ленти за движение. Трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи, допълват от пътната агенция.

