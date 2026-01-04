Утре ще е облачно и дъждовно

снимка Булфото

През нощта облачността над страната ще се увеличи и вплътни, но само на отделни места в Северна България и Рило-Родопската област ще има валежи, предимно от дъжд, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В северозападните райони ще има условия за поледици. Югозападният вятър в повечето райони ще отслабне, на север от планините и в Югоизточна България ще се задържи умерен и поривист. Минималните температура ще бъдат в широки граници: от минус 1° в северозападните райони до 13° в югоизточните, в София – около 5°.

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца, няма да се променя съществено.

Утре ще преобладава облачно време. На места, главно в Северна България и Рило-Родопската област, ще има валежи от дъжд. В крайните северозападни райони дъждът ще се примесва и преминава в сняг. Вятърът в източната половина от страната и на север от планините ще е умерен и временно силен от юг-югозапад. Температурите там ще се задържат високи, максималните ще са до 14°-16°. В по-голямата част от Дунавската равнина вятърът ще е слаб, в много райони и ще стихва. Температурите там ще останат без съществен дневен ход, близки или малко над 0°. В София максималната температура ще бъде около 12°.

По Черноморието ще преобладава облачно време, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 13° и 17°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-4 бала.

В планините ще преобладава облачно време. На места ще има валежи от сняг, под 1800 метра – от дъжд. Ще духа силен и бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 2°.

Във вторник и сряда ще преобладава облачно време. На места ще има валежи, предимно от дъжд. Вятърът в източната половина от страната ще е умерен и силен от юг-югозапад, като температурите там ще се задържат високи, минималните - до 10°-12°, максималните - до 16°-18°. В северозападните райони вятърът ще е съвсем слаб или ще е почти тихо. Температурите там ще останат без съществен дневен ход, близки до 0°, остават и условията за поледици, както и за намалена видимост, предаде днес.бг.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!