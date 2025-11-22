Утре ще е по-хладно от днес

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

В неделя ще бъде малко по-хладно в цялата страна за разлика от температурите днес, съобщи синоптикът на Нова телевизия, Николай Василковски.

В неделния ден в най-топлата част на денонощието температурите ще са от 9 до към 14 – 15 градуса.

Отново най-високите стойности се очакват в централна южна и в югоизточна България.

Утре в рамките на денонощието ще превали в много райони на България. Валежите обаче ще бъдат сравнително кратки и ограничени по обхват.

Предстоящата седмица ще започне с мразовито време, допълни той.

В понеделник сутринта при разкъсана минимална облачност, очакваме в много райони, предимно в западната половина на страната да има слани и отрицателни стойности на термометрите. Съответно в хода на деня той ще е слънчев, температурите ще се колебаят между 7 и 13 - 14 градуса.

Ще се затопли, но от сряда нататък започва нова по динамична облачна обстановка, предупреди Василковски.

