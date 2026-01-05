Утре спират движението на коли около Катедралата във Варна

Булфото

На 6 януари, във връзка с честванията на 178 години от рождението на Христо Ботев и Богоявление във Варна, движението на автомобили в района на Катедралата ще бъде временно спряно за около час. Това гласи заповед на кмета Благомир Коцев.



Съгласно разпореждането, затворен за движение от 10:00 часа във вторник ще бъде площад „Св. Св. Кирил и Методий“ до приключване на ритуала и изтегляне на участниците и гражданите - около 11:00 часа. Пространството следва да бъде освободено от превозни средства, пише "Морето".



В посочения времеви интервал движението на пътни превозни средства в района на Катедралата ще бъде преустановено както следва:

бул. „Мария Луиза“ (от пл. „Св. Св. Кирил и Методий“ до кръстовището с ул. „Шипка“),



бул. „Владислав Варненчик“ (между кръстовището с бул. „Съборни“ и пл. „Св. Св. Кирил и Методий“),



бул. „Христо Ботев“ (от кръстовището с ул. „Кракра“ до кръстовището с ул. „Бачо Киро“). Ограничението не се отнася за автомобилите на градския транспорт.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!