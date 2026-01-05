Утре спират движението на коли около Катедралата във Варна
Булфото
На 6 януари, във връзка с честванията на 178 години от рождението на Христо Ботев и Богоявление във Варна, движението на автомобили в района на Катедралата ще бъде временно спряно за около час. Това гласи заповед на кмета Благомир Коцев.
Съгласно разпореждането, затворен за движение от 10:00 часа във вторник ще бъде площад „Св. Св. Кирил и Методий“ до приключване на ритуала и изтегляне на участниците и гражданите - около 11:00 часа. Пространството следва да бъде освободено от превозни средства, пише "Морето".
В посочения времеви интервал движението на пътни превозни средства в района на Катедралата ще бъде преустановено както следва:
- бул. „Мария Луиза“ (от пл. „Св. Св. Кирил и Методий“ до кръстовището с ул. „Шипка“),
- бул. „Владислав Варненчик“ (между кръстовището с бул. „Съборни“ и пл. „Св. Св. Кирил и Методий“),
- бул. „Христо Ботев“ (от кръстовището с ул. „Кракра“ до кръстовището с ул. „Бачо Киро“). Ограничението не се отнася за автомобилите на градския транспорт.
