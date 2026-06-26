Утре спират за половин час движението по Дунав мост при Русе

снимка: АПИ

Утре - 27 юни, от 17 ч. до 17:30 ч. ще бъде ограничено движението по Дунав мост при Русе, съжбщшха от Агенция "Пътна инфраструктура". Причината е провеждане на международното събитие „Парад на Дунав – два флага, една река“. Инициативата се организира от Община Русе съвместно с румънското сдружение „Арпатия“ и в партньорство с Община Гюргево.

По време на ограничението всички автомобили ще изчакват на място. Спирането на трафика за около половин час е съгласувано със съответните служби в Румъния.

От АПИ посочват също, че отново утре, от 12 ч. до 18 ч., ще се ограничи движението по едното платно на бул. „България“ в Русе /съвпадаща с път I-5 Русе – Бяла/ в участъка преди отбивката за хижа „Приста“ до КПП - изход София, за провеждане на състезание „Национален мотосъбор - гр. Русе“. При провеждането на мотосъбора движението ще се осъществява двупосочно в платното в посока центъра на града, а скоростта ще е до 40 км/ч.

Редактор "Екип на Петел",

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