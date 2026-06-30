Утре временно променят движението в три участъка на АМ "Тракия" за профилактика на тол рамки

снимка: АПИ

Утре - 1 юли, ще се извършва профилактика на тол рамки в платното за София в три участъка на АМ „Тракия“, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура". Дейностите се отнасят за областите Ямбол и Сливен. При изпълнението на профилактиката временно ще се променя организацията на движение в отсечките, като е необходимо водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

В област Ямбол работите ще се извършват в два участъка. Дейностите при 298-и км, в района на Воденичане, ще стартират в 12 ч., като движението ще се осъществява в изпреварващата лента. При 281-и км, в района на Кабиле, профилактиката ще започне в 13 ч., като трафикът също ще е в изпреварващата лента.

В област Сливен дейностите ще са при 245-и км на магистралата, като превозните средства ще преминават в активната и аварийната ленти, а ограничено ще е навлизането в изпреварващата.

Редактор "Екип на Петел",

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