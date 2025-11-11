Утре за асфалтови дейности променят движението по участъци от АМ "Тракия"

снимка: АПИ

Утре - 12 ноември (сряда), между 08:00 ч. и 18:00 ч. за асфалтови дейности временно ще се променя организацията на движение в участък от АМ „Тракия“ в област Пловдив.

Строителните работи ще се изпълняват в платното за София при 137-и км и между 140-и и 142-и км на автомагистралата, като трафикът ще преминава изпреварващата лента.

Ограничено ще е движението в активната и аварийната лента, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

