Утре започва основният ремонт на третокласни пътища - важни транспортни артерии в Генерал Тошево

снимка: АПИ

Утре - 23 юни, в 10,30 ч. на изхода на Генерал Тошево в посока село Изворово, ще бъде направена символичната първа копка за започващия основен ремонт на близо 12 км от път III-2903 в участъка от Генерал Тошево до село Изворово /от км 0 до км 11+800/, в област Добрич и на над 17 км от третокласния път III-2904 от село Захари Стояново до село Дуранкулак /от км 0+000 до км 17+779/.

На събитието се очаква да присъстват представители на Агенция „Пътна инфраструктура“, на строителя, надзора, местната власт и др., съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Рехабилитацията ще се изпълнява по проект № BG16FFPR003-2.002-0038 „Устойчива и безопасна инфраструктура на територията на област Добрич“, финансиран по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Двете третокласни отсечки са важна транспортна артерия в област Добрич и осигуряват връзката на Генерал Тошево с редица населени места в северозападната част на региона.

Строително-монтажните работи на път III-2903 ще се изпълняват от ДЗЗД „Далана“, в което участват „Автомагистрали-Черно море“ АД и „Винс ин Хок“ ЕООД. Надзорът е възложен на „Експерт надзор“ ДЗЗД, включващо „Геоексперт България“ ЕООД и „Строй Тех Надзор“ ЕООД. Срокът за изпълнение на строителните работи е 360 календарни дни.

Основният ремонт на път III-2904 ще бъде реализиран от ДЗЗД “Развитие на регионите 2025“, в което участват: „Пътища и мостове“ ЕООД и „Пътно строителство“ АД. Надзорът ще осъществява „ИВТ Консулт“ ЕООД, а авторският надзор ще е от „Трафик холдинг“ ЕООД. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 360 дни.

Основният ремонт на участъците е в изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ BG16FFPR003-2.006-0009-C01, с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“, по процедура № BG16FFPR003-2.006 „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 40 градски общини“. Целта е да се подобри състоянието на третокласната пътна мрежа в област Добрич и да се осигурят по-безопасни, по-добри и по-удобни условия за пътуване.

Редактор "Екип на Петел",

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