Утвърдиха таксите на студенти и докторанти за академичната 2026/2027 година

Пиксабей

По предложение на държавните висши училища и научните организации Министерският съвет утвърди таксите, които ще заплащат студенти и докторанти в редовна и задочна форма на обучение в държавните висши училища и научните организации през академичната 2026/2027 г.

Средният размер на годишната такса за обучение на студенти в държавните висши училища ще бъде 545 евро, а средният размер на таксата за кандидатстване - 40 евро.

За докторанти в държавните висши училища средната годишна такса ще бъде 1130 евро, като средният размер на таксата за кандидатстването им ще е 130 евро.

Средният размер на таксата за кандидатстване в научните организации ще е 25 евро, при средна такса за обучение на докторанти в тях 435 евро.

Утвърдените такси ще обхванат над 147 000 студенти и докторанти в редовна и задочна форма на обучение, посочват от МС.

Редактор "Екип на Петел",

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