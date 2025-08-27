Уведомление от Първа инвестиционна банка за всички със сметки в лева

Кадър ПИБ

Fibank (Първа инвестиционна банка) надгражда своята кампания без такса за вноски по сметки на граждани, която продължава до 31 декември 2025 г.

Облекчението се отнася за вноски на банкноти в левове по всички видове сметки на клиента (разплащателни, депозитни, спестовни сметки), без ограничение на сумата за внасяне. Кампанията важи и при използване на банкомати с депозитна функция за внасяне на левове, съгласно дневните лимити за дебитни карти.

Допълнително предимство, което Fibank предлага, е прилагането на фиксирания курс на БНБ 1 EUR = 1.95583 BGN при вноска на каса на левове по депозит или спестовна сметка в евро.

До края на годината ПИБ ексклузивно освобождава клиентите си – физически лица и от такса за внасяне на евробанкноти по лична сметка, независимо от вида й – разплащателна, депозит, спестовна сметка, за погасяване на кредит или кредитна карта.

С тази инициатива Първа инвестиционна банка цели да подкрепи клиентите си в подготовката за присъединяването на България към еврозоната.

На сайта на банката е достъпна и секция: „За еврото“, включваща актуална информация за въвеждането на новата официална валута от 1 януари 2026 г.

