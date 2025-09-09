Уведомление от Пощенска банка за потребителски и жилищни кредити

Кадър Пощенска банка

От Пощенска банка направиха важно съобщение

Уважаеми клиенти,

С решение на Комитета по управление на активите и пасивите (АЛКО) на „Юробанк България“АД (Пощенска банка) от 29 юни 2023 г., считано от 3 юли 2023 г. банката извърши актуализация на стойността на референтния лихвен процент ПРАЙМ по необезпечени потребителски и обезпечени жилищно-ипотечни кредити, като уведомление за това, както и актуализираните стойности на ПРАЙМ, бяха публикувани на интернет страницата на банката www.postbank.bg. Промяната бе извършена съгласно действащата Методология за определяне на референтен лихвен процент (ПРАЙМ) по потребителски и жилищно-ипотечни кредити на „Юробанк България“ АД, публикувана на www.postbank.bg. Със същото решение, банката отложи актуализацията на годишните лихвени проценти, базирани на ПРАЙМ, по потребителски и жилищно-ипотечни кредити, за които договорите за кредит са сключени преди 3 юли 2023 г., до следващото преразглеждане на стойността на ПРАЙМ, съгласно Методологията.

С решение на АЛКО от 27 февруари 2024 г., считано от 25 март 2024 г. банката приложи частично актуалните стойности на ПРАЙМ по отношение на годишните лихвени проценти по потребителски и жилищно-ипотечни кредити, за които договорите за кредит са сключени преди 3 юли 2023 г., съгласно таблицата по-долу. Със същото решение, до следващото преразглеждане на стойността на ПРАЙМ съгласно Методологията, банката продължи отлагането на актуализацията на годишните лихвени проценти по посочените кредити, за остатъка от увеличението на ПРАЙМ от 3 юли 2023 г.

С решение на АЛКО от 22 май 2025 г., считано от 27 май 2025 г. банката приложи частично остатъка от увеличението на ПРАЙМ от 3 юли 2023 г. по отношение на годишните лихвени проценти по обезпечени жилищно-ипотечни кредити, за които договорите за кредит са сключени преди 3 юли 2023 г., съгласно таблицата по-долу. Със същото решение, до следващото преразглеждане на стойността на ПРАЙМ съгласно Методологията, банката продължи отлагането на актуализацията на годишните лихвени проценти по потребителски и жилищно-ипотечни кредити, за остатъка от увеличението на ПРАЙМ от 3 юли 2023 г.

Бихме искали да ви уведомим, че с решение на АЛКО от 5 септември 2025 г., след извършеното съгласно Методологията регулярно преразглеждане, стойностите на референтния лихвен процент ПРАЙМ по потребителски и жилищно-ипотечни кредити от 3 юли 2023 г. се запазват непроменени. Актуалните стойности на ПРАЙМ са публикувани на www.postbank.bg.

Съгласно цитираното решение на АЛКО от 5 септември 2025 г., до следващото преразглеждане на стойността на ПРАЙМ съгласно Методологията, банката продължава отлагането на актуализацията на годишните лихвени проценти по необезпечени потребителски кредити и по обезпечени жилищно-ипотечни кредити, за които договорите за кредит са сключени преди 3 юли 2023 г., за остатъка от увеличението на ПРАЙМ от посочената дата, както следва:

По потребителски кредити банката отлага без промяна прилагането на частта увеличението от 3 юли 2023 г. на референтния лихвен процент ПРАЙМ за потребителски кредити в лева, съответно в евро, в размер на 45 базисни точки;

По жилищно-ипотечни кредити банката отлага прилагането на частта от увеличението от 3 юли 2023 г. на референтния лихвен процент ПРАЙМ за жилищно-ипотечни в лева, съответно в евро, в размер на 27 базисни точки;

Детайлно посочване на стойностите на частичните актуализации на приложимите годишни лихвени проценти по потребителски и жилищно-ипотечни кредити може да видите в таблицата по-долу:

За повече информация или необходимост от съдействие, може да се обърнете към експертите на банката в нейните офиси или да отправите онлайн запитване.

С уважение,

Екипът на Пощенска банка

