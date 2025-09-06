Уведомление от Виваком за новите телефони и планове

Vivacom посреща есенния сезон с атрактивна кампания с до 40% отстъпки за три от най-актуалните смартфони на пазара. В промоцията са включени HONOR Magic7 Lite 5G, Motorola Edge 60 5G и Realme 14 Pro 5G. Промоционалните цени са валидни при покупка в комбинация с плановете Unlimited от Vivacom както в магазините, така и онлайн.

HONOR Magic7 Lite 5G има 6.78-инчов дисплей с резолюция 1224x2700 и 108MP камера с възможност за 4K видео.

Motorola Edge 60 5G предлага pOLED дисплей със 144Hz честота на опресняване, гарантиращ изключително гладко визуално изживяване – както при скролване, така и при гледане на видео.

Realme 14 Pro 5G впечатлява с 50MP основна камера и батерия от 6000 mAh с 45W зареждане – идеална за активни потребители, които използват телефона си интензивно в забързаното си ежедневие.

