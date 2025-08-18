Уведомление за собственици на банкови карти от ОББ

Карта ОББ

Част от картодържателите на най-голямата по активи банка ОББ получиха изненадващо повторни известия за вече извършени картови трансакции и преводи. Причината е временен технически проблем, обясниха от банката. Важно е да се знае, че трансакциите не са повторени и не се изисква предприемане на каквито и да е действия от страна на клиентите, предаде Марица.

От банката съобщават още, че до отстраняване на проблема временно се преустановява изпращането на известия за картови трансакции и движения по сметка.

От ОББ се извиняват на клиентите си за причиненото неудобство.

Припомняме, че назад във времето и друга голяма банка имаше сходен проблем. Тогава обаче и известията бяха дублирани, и дръпнатите суми от сметките на хората. Впоследствие парите бяха безпроблемно върнати.

