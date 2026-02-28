Увеличава се броят на убитите ученички при израелски удар в Иран

Кадър Х

Държавната агенция ИРНА съобщава, че ударът е нанесен в град Минаб, където има база на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция



Официалният представител на външното министерство на Иран Есмаил Багаи заяви, че до 160 ученички от училище в град Минаб в южната част на страната са загинали в резултат на удар на САЩ и Израел, предаде ТАСС.



Ученичките са били убити при ракетен удар по девическо училище в провинция Хормозган след като Израел и САЩ започнаха да нанасят удари срещу Иран, предаде иранската новинарска агенция Тасним, позовавайки се на местните власти. Това са първите потвърдени жертви в Иран на американско-израелската операция, отбелязва Асошиейтед прес, цитирана от БТА.



Държавната агенция ИРНА съобщава, че ударът е нанесен в град Минаб, където има база на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).



Губернаторът на провинцията, Мохамад Радмер, потвърди пред ИРНА, че училището "Шаджарейе Таябе" е било директно атакувано и че десетки момичета са загинали.



Според съобщенията десетки ученички все още са под развалините.



Радмер каза, че в училището се провеждат спасителни и помощни операции, добавяйки, че ситуацията със сигурността в града е под контрол.



"Десетки ученици са под останките, като някои от тях вече са извадени. Към момента точна информация за загинали и пострадали не е обявена официално", се посочва в съобщението.



Агенцията допълва, че в района на инцидента има и болница, която също е получила частични повреди. Ударът е нанесен по начално училище в района на Минаб. Според предишни съобщения на агенция IRNA, училище за момичета в Минаб също е било обект на израелски въздушен удар, при който са загинали петима души.



От друга страна израелският аналог на Червения кръст - организацията "Маген Давид Адом", съобщи, че има ранен човек в Северен Израел, след като ракети бяха изстреляни по страната от Иран, предаде Франс прес.



Спасители и екипи за спешна медицинска помощ "инспектираха няколко места, където са получени сигнали, и в момента предоставят грижи на мъж на около 50 години, който е получил леки наранявания при експлозия в Северен Израел“, се казва в изявление на "Маген Давид Адом".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!