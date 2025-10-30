Увеличават бюджета за здраве за 2026 г. с 14%: 5,5 млрд. евро

кадър бТВ

Над 5,5 млрд. евро е финансовата рамка на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г. Спрямо тази година има повишение с около 14%, но разпределението е без съществена промяна.

И тази година, почти половината от парите ще отидат за болниците. Другото голямо перо е за лекарства, медицински изделия и диетични храни.

260 млн. евро пък са отделени за гарантиране на поне 1860 евро заплата за лекар без специалност, а на сестри, акушерки и рехабилитатори – по 1550 евро.

Дори и като старша сестра от три години Десислава Тодорова и колежките ѝ само мечтаят за такава заплата – в момента възнаграждението не надхвърля 1500 лв.

Затова и 1550 евро заплата ще е добре дошла, но от съсловната организация настояват в закона да се регламентира не само сумата, а и процентното съотношение. Това ще гарантира ежегодното увеличение на заплатите на медицинските специалисти.

На този етап в подготвените текстове тази обвързаност със средната работна заплата отсъства, което не предполага устойчивост в политиката по доходите в тази сфера.

Не е изключено част от болниците да се затруднят да осигурят тези заплати, смятат икономисти.

„Минимални възнаграждения означава, че всеки който бъде нает, оттук нататък трябва да отговаря на това, което се предвижда в бюджета. По-интересно е какво правим със специалистите – дали увеличаваме и техните заплати“, коментира Петя Георгиева от Института за пазарна икономика (ИПИ).

Трябва да се помисли за цялостно увеличение, за да не се стигне до разделение в системата, смята д-р Даниел Дилков, специалист по вътрешни болести с 35 години стаж. Неговата заплата трудно стига 3000 лв.

„В момента моят фиш е 2034 лв., за нас никой не казва нищо, говорим за младите с нула стаж и за сестрите“, казва д-р Дилков.

И в проектобюджета на НЗОК за 2026 г. са предвидени повече пари за хоспитализации, или за лечение, при символичен ръст за извънболничната помощ, тоест за превенцията, предаде бТВ.

