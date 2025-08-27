Увеличават капитала на Българската банка за развитие с 4 милиарда лева

Снимка: Българска банка за развитие

Увеличават капитала на Българската банка за развитие с 4 млрд. лв. Това реши Министерски съвет на редовното си заседание.

Целта е с дългосрочна възможност на банката да осигури инвестиции в различни сектори, съобщава БНТ.

"Това е операция, която е свързана с финансиране на бюджетното салдо и не оказва върху дефицита. Това, което очакваме като инвестиции от страна на Българска банка за развитие, е в наистина важни и ключови сектори. На първо място това е реиндустриализацията на районите, изграждането на индустриални зони. Изключително важен приоритет за инвестиране от страна на Банката за развитие, е рехабилитацията и изграждането на нова ВиК инфраструктура. Зелената енергия, енергийната ефективност", заяви финансовият министър Теменужка Петкова.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!