Увеличават курсовете на автобусна линия номер 30 във Варна
Снимка: Община Варна
Курсовете на автобусна линия номер 30 във Варна ще бъдат увеличени. Постоянната комисия по „Транспорт“ към Общинския съвет с пълно единодушие одобри промени в маршрутното разписаниe от транспортната схема на общината.
Другата новост е, че се изменя началната спирка. Вместо от „Бриз“ автобусите ще потеглят от спирка „Почивка“, за да се осигури по-добра свързаност с останалите линии на обществения транспорт.
Броят на курсовете се увеличават от три на шест дневно.
Автобусите ще тръгват от „Добрева чешма“ в 6:30 ч., 8:30 ч., 12:30 ч., 15:00 ч., 18:30 ч. и последният в 20:15 ч.
От спирка „Почивка“ курсовете ще са в 6:00 ч., 8:00 ч., 12:00 ч., 14:30 ч., 18:00 ч. и 19:45 ч.
Часовете са съобразени до голяма степен с живущите в района на „Добрева чешма“.
„За момента това е добро начало да удовлетворим техните искания предвид и ресурсите, с които разполага „Градски транспорт“, заяви директорът на ОП ТАСРУД Георги Киряков.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!