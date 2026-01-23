Увеличават курсовете на автобусна линия номер 30 във Варна

Снимка: Община Варна

Курсовете на автобусна линия номер 30 във Варна ще бъдат увеличени. Постоянната комисия по „Транспорт“ към Общинския съвет с пълно единодушие одобри промени в маршрутното разписаниe от транспортната схема на общината.

Другата новост е, че се изменя началната спирка. Вместо от „Бриз“ автобусите ще потеглят от спирка „Почивка“, за да се осигури по-добра свързаност с останалите линии на обществения транспорт.

Броят на курсовете се увеличават от три на шест дневно.

Автобусите ще тръгват от „Добрева чешма“ в 6:30 ч., 8:30 ч., 12:30 ч., 15:00 ч., 18:30 ч. и последният в 20:15 ч.

От спирка „Почивка“ курсовете ще са в 6:00 ч., 8:00 ч., 12:00 ч., 14:30 ч., 18:00 ч. и 19:45 ч.

Часовете са съобразени до голяма степен с живущите в района на „Добрева чешма“.

„За момента това е добро начало да удовлетворим техните искания предвид и ресурсите, с които разполага „Градски транспорт“, заяви директорът на ОП ТАСРУД Георги Киряков.

