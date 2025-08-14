Увеличават парите в банковите клонове

Пиксабей

Повишаване на лимитите на съхранявани от банките пари и ценности, предвиждат промени в Наредбата за организацията и контрола по обезпечаването на сигурността на банките, качена за обществено обсъждане, предаде Парите ни.



Целта на предложения проект е обезпечаване на процеса по въвеждане на еврото в Република България, гарантиране на непрекъсваемостта на обслужването на гражданите и търговците. Също така, с оглед на въвеждането на еврото като официална парична единица в България, предложената промяна има за цел да обезпечи процеса по обмяна на левове в евро от кредитните институции и да подпомогне предотвратяването на рискове за клиентите, свързани с физическия обмен.



С предложените изменения се предлага праговите стойности считано от 1 януари 2026 г. да бъдат посочени в евро, а в периода от приемане на измененията до края на 2025 г. да се прилага левовата равностойност на посочените в наредбата суми в евро.



Определен е 14-дневен срок за провеждане на обществени консултации, с оглед необходимостта от обезпечаване на процеса по въвеждане на еврото и очакваните във връзка с него засилен обмен на левове в евро още преди края на текущата година и след 1 януари 2026 г.



Във връзка с въвеждането на еврото като официална парична единица в България, считано от 1 януари 2026 г. в периода до края на текущата календарна година и след датата на въвеждането му, се очаква значително увеличение на наличнопаричното обращение в страната, свързано с дейностите по изтегляне на левове, търсене на евро, както и засилен обмен на левове в евро от страна на физически лица и търговци. Тъй като в съответствие със Закона за въвеждане на еврото дейностите по първоначално зареждане с евро и обмяната на банкноти и монети от лева в евро са изключително и съответно основно възложени на кредитните институции в страната това ще доведе до увеличаване на размерите на съхраняваните пари в наличност.



Възможността кредитните институции да разполагат с достатъчна парична наличност в брой е ключово за гарантиране на непрекъсваемостта на обслужването на клиенти.

Така според промяната в обекти първа категория, където попадат клонове, офиси и изнесени работни места на банките, парите и ценностите в наличност вече ще са над левовата равностойност на 150 000 евро, а не над 140 000 лв., както сосега.



В тази категория са трезорните помещения на банките с дневен и денонощен режим на работа и други помещения за съхраняване на пари и ценности.



В обекти втора категория, в които парите и ценностите в наличност са от 40 000 до 140 000 лв., вече ще са от левовата равностойност на 50 000 евро до левовата равностойност на 150 000 евро.



За обекти трета категория сумата става до левовата равностойност на 50 000 евро.

