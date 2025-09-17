Увеличават размера на докторантските и студентските стипендии

Снимка: Пиксабей

На 1 562 лева се увеличава месечната докторантска стипендия от първи октомври тази година, реши правителството. Повишението е с 335 лева спрямо настоящия ѝ размер, като е взето предвид повишаването на минималната работна заплата.

Докторантската стипендия по закон не може да е по малко от 150% от минималната заплата за страната за последните 12 месеца.

Промяната ще засегне малко над 4 хиляди докторанти, посочва БНР.

Успоредно с това с 15 процента се увеличават и месечните стипендии за студентите - минималният размер се вдига от 120 на 150 лева, а максималната стипендия се повишава от 200 на 250 лева.

