Увеличават се болните от грип в Пловдив

Пиксабей

Увеличават се болните от грип и остри респираторни заболявания в Пловдив. Все още обаче градът под тепетата е далеч от епидемиологичните стойности - заболелите са 160 на 10 000 като най-засегнати са децата до 14 години, а най-слабо - възрастните от 65 години нагоре.

Всекидневно през кабинета на д-р Калайджиев минават поне десетина човека със симптоми на грип.

"В момента определено по цели семейство, предишните дни преобладаваха предимно децата от малка към средна възраст.", каза пред БНТ д-р Александър Калайджиев, общопрактикуващ лекар.

Пред кабинета чака и семейството на Йовчо Иванов.

"Малката ми дъщеря се върна преди два дни от детска градина, беше болна и евентуално и ние хванахме нещо и дойдохме да се прегледаме.", посочва Йовчо Иванов.

Медиците съветват - при доказан грип лечението да започне възможно най-рано.

"Вчера даже имах такъв пациент, който беше започнал лечението и каза по негови думи още на 5-ия,6-ия час усетил подобрението. На другия ден почти нищо вече му е нямало.", посочи Александър Калайджиев, общопрактикуващ лекар.

Здравите все още могат да си поставят противогрипни ваксини.

"Ваксината срещу грип може да се постави и през месеците януари, февруари и дори март, стига човек да намери такава ваксина.", заяви доц. Христиана Бацелова, епидемиолог в УМБАЛ "Св. Георги" - Пловдив.

В понеделник областния щаб в Пловдив ще се събере, за да прецени дали да въведе противоепидемични мерки в областта.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!