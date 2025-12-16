Увеличават се болните от грип във Варна, най-засегнати са децата

Пиксабей

Заболеваемостта от грип и остри респираторни заболявания във Варна и региона бележи устойчив ръст, показват седмичните данни на Националния център по заразни и паразитни болести.

Регистрираните стойности за периода 8 до 14 декември сочат заболеваемост за областта 170.37 на 10 хил. души при 165 на 10 хил. души за предходната седмица. Средното ниво за страната е 102.76 на 10 хил. души. Преди Варна се нарежда област Перник с 241 на 10 хил. и София област съв 175 на 10 хил. души. Над средната за страната е заболеваемостта в още 12 области, пише "Морето".

Във Варна заболелите за седмица са 536 при 520 предходната седмица. Най-много са във възрастовата група 5-14 години - 153, и след това 0-4 години - 135 случая. После се нареждат групите 15-29 години и 30-64 години

Според данните най-висока е заболеваемостта в групата 0-4 години - 904 на 10 хил. души, след това се нарежда групата 5-14 години с 477 на 10 хил. души.

Още за предходния отчетен период обобщеният анализ за страната сочи, че увеличението на болните от ОРЗ и грип е ясно изразено.

През изминалата седмица в Националната референтна лаборатория са изследвани общо 135 проби, от които 20 са положителни за грип А. При децата от 96 изследвани проби 16 са положителни за грип А, а 34 за други респираторни вируси.

