Увеличават се делата за наркотици, кражбите на коли и измами във Варна

Годишният отчетен доклад за дейността на Районен съд - Варна през 2025 г. бе обсъден от Общото събрание на съдиите. Председателят на съда Магдалена Давидова – Янева анализира правораздавателната дейност, кадровата и информационна обезпеченост, характерните особености и новите тенденции в работата на магистрати, съдебни служители, съдии по вписвания и държавни съдебни изпълнители. В присъствието на административни ръководители и гости от другите съдилища във Варна, от прокуратурата и от Варненската адвокатска колегия, бяха представени обобщени резултати за цялостната дейност на третия по големина първоинстанционен съд в страната.

Данните сочат, че през 2025 г. в Районен съд - Варна новообразуваните дела са 18 554. Съдът остава сред натоварените първоинстанционни съдилища, независимо от частичното намаление в постъпленията при категория граждански дела, в резултат на стартиралото в средата на годината централизираното разпределение на заповедните производства. Традиционно стабилни са показателите за качество на постановените съдебни актове и за решаване на делата в кратки срокове, като 78% от всички свършени дела са приключени в 3-месечен срок.

Районен съд – Варна през отчетния период отново бе активно ангажиран с образователно-информационни програми и практики за взаимодействие с училища и университети за повишаване на правната култура и познания за съдебната власт, като над 700 млади хора са обхванати в образователните инициативи на съда.

Параметри на работата в двете отделения на Районен съд – Варна:

В Гражданско отделение през 2025 г. новопостъпилите дела са близо 13 300. Освен намалението на гражданските дела, образувани по заявления за издаване на заповеди за изпълнение, регистрирано след въвеждането от 1 юли 2025г. на централизирано им разпределение, се забелязва известно намаление на исковете по Кодекса на труда и на производства от Закона за закрила на детето и от Закона за социалните услуги, с предмет постановяване или прекратяване на мерки за закрила на деца и на пълнолетни лица, постановени под пълно запрещение. Незначителен спад имат образуваните дела по Закона за защита от домашното насилие, които през 2025г. са 420 броя, при 447 за 2024г. и 344 за 2023 г.

Продължава отчетливата тенденция за значително увеличение на постъпилите в съда облигационните искове, включително и искове за непозволено увреждане, които през 2025г. вече наброяват 1668, при 1433 за 2024г и 1243 за 2023 г. Налице е отчетлив ръст при постъплението на молби за промяна на име, като увеличението е с около 20% спрямо предходните две години. За пореден отчетен период, с над 20% годишно е и регистрираният ръст на новообразуваните дела по искове за първоначално определяне и изменение на издръжка.

Съдът отчита значително увеличение на постъпленията в други категории дела, разглеждането на които изисква по-продължителен срок, отличават се с по-висок коефициент за тежест и обикновено включват повече на брой участници в съдебните производства - това са делата за делба и вещните искове – през 2025 г. те са съответно 224 и 381 броя.

В статистическо изражение без съществени промени са параметрите при бракоразводните дела – средногодишно постъпленията са общо около 700 дела, като се запазва трайна тенденцията за по-висок дял на разводите по взаимно съгласие, спрямо делата за развод и недействителност на брака.

В Наказателно отделение през 2025 г. новообразуваните дела са над 5300. Отчетливо се забелязва тенденция за ръст на наказателните дела от общ характер – те са 1389 и техният брой е най-висок за последните три години. Сред постъпленията от този вид с най-голям дял - 743 бр., са делата за общоопасни престъпления, които включват държането на наркотични вещества, шофирането след употреба на алкохол или наркотици, противозаконното отнемане на автомобили, причиняването на телесни повреди и щети в транспорта. Следват постъпленията по дела за посегателства срещу собствеността – кражби, грабежи, измами, обсебвания и длъжностни присвоявания, които общо са 401 броя.

Дял от близо 1/3 от всички постъпления в наказателно отделение имат административно-наказателните дела – те са 1564 бр. за 2025 г. До голяма степен постъпленията при новопостъпилите административно-наказателните дела са показател за активност от страна на граждани и юридически лица при обжалването пред съда на наложени глоби и санкции от различни административнонаказващи органи като МВР, КАТ, НАП, Комисия за защита на потребителите, Агенция „Държавна финансова инспекция“ и др.

В рамките на календарната година при дежурства са разгледани общо 88 дела по искания за вземане на мярка за процесуална принуда "Задържане под стража" или „Домашен арест". Около 14% от решените по същество с присъда са приключени по реда на съкратеното съдебно следствие. Със споразумение са приключили 1087 дела, което е с около 9% повече спрямо 2024 г.



Новообразуваните изпълнителни дела при държавните съдебни изпълнители на Районен съд – Варна са 1508 броя, като преобладаващата част от постъпилите дела са за събиране на вземания в полза на бюджета на съдебната власт. Събраните суми от длъжници по изпълнителни дела са в размер на над 2 100 000 лева.

При съдиите по вписванията към Районен съд – Варна се регистрира ръст на постановените вписвания, отбелязвания и заличавания, които през изминалата година са 44 676. Увеличението е видно, включително относно вписаните в имотния регистър продажби – за 2025 г. те са 14 956, при 14 927 за 2024 г. и 14 122 за 2023 г., което е и пряко отражение на пазара на недвижими имоти през съответния период, посочват от ВРС.

