Увеличават се сигналите за вероятна сделка между Иран и САЩ

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Увеличават се сигналите за вероятна сделка между САЩ и Иран за край на конфликта.

Външният министър на Ислямската република заяви, че споразумението е близо и включва важното за световната търговия отваряне на Ормузкия проток.

Абас Арагчи заяви, че една от ключовите теми – ядрената програма на страната му, ще бъде обект на последващи преговори.

Коментарът му идва няколко дни, след като американският президент отмени планирани атаки срещу Иран, защото преговарящите са постигнали „страхотно споразумение“.

Доналд Тръмп очаква то да бъде подписано в следващите дни.

Положителни сигнали дойдоха и от Пакистан – страната посредник.

Премиерът съобщи, че меморандумът за разбирателство между Вашингтон и Техеран е договорен и очаква окончателно потвърждение, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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