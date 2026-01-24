Увеличават се случаите на грип във Варна

Пиксабей

Въпреки че област Варна се намира под здравни ограничения заради грипа вече близо 2 седмици, случаите на заболеваемостта се увеличават. Това сочи седмичната справка на РЗИ за периода 16 – 22.януари.

116 са лабораторно доказаните случаи на грип за периода, като за предходната седмица те са били 114. Най-засегнати са децата и хората под 64-годишна възраст.

Остава висок и броят на боледуващите от острите простуди, като за отчетения период те са близо 600, което прави 13,53 заболяемост на 10 000 души. Въпреки това се забелязва спад в сравнение с предходната седмица с близо 200 случая. Случаите с усложнения от грип и ОРЗ са 33, пише "Черно море".

Броят на регистрираните чревни инфекции е 14 случая срещу 18 за предходната седмица. За цитирания период са регистрирани 10 лица с ентероколити, едно лице с кампилобактер, един с ротавирусен ентерит, един с бактериален менингит и един с колиентерит.

От въздушно-капковите инфекции (без грип и ОРЗ) за разглеждания период са регистрирани 75 случая на варицела, 7 лица със скарлатина и 14 лица съобщени с COVID-19.

В имунизационният кабинет към РЗИ-Варна през отчетния период са извършени имунизации срещу жълта треска на 4 лица.

Във връзка с регистрираните през периода остри инфекциозни заболявания са извършени 96 броя епидемиологични проучвания.

