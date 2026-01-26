Пиксабей

Увеличават се случаите на заболели от грип в Пловдив. Здравните власти решават днес дали да бъде обявена епидемия в областта.

Междувременно от днес учениците в Добричко се връщат в клас след седмица на дистанционно обучение, предаде бТВ.

Грипната епидемия в областта не беше удължена и така всички временно преустановени дейности се възстановяват и ще функционират в нормален режим. За последната седмица се отчита спад в заболеваемостта от грип и остри респираторни заболявания в областта.

Въпреки подобрената епидемична обстановка, здравните власти препоръчват на гражданите да продължат да спазват основни превантивни мерки – избягване на събирания с много хора, носене на защитна маска на места със струпване на хора и редовна дезинфекция.

Във Варна до днес включително са в сила противоепидемични мери. Такива има и в Бургас до петък.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!