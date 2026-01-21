Увеличават се заболелите от грип ученици в Пазарджик

Пиксабей

Регионалното управление на образованието в Пазарджик отчита повишаване на вирусните и грипните инфекции сред учениците и в рамките на два дни има увеличение на заболяемостта.

Най-засегнати от вирусните и грипните инфекции са учениците от началния образователен курс, предаде БНР, цитирайки началникът на Регионалното управление на образованието Дора Дулчева:

Там процентът е почти 15, докато в гимназиален етап този процент е между 6 и 7%. За тези два дни, в които правим справката.

Ще продължим да го правим и всекидневно изпращаме тази информация на Регионалната здравна инспекция.

Заболелите учители са малко над 4%.

Към момента Пазарджик е далеч от стойностите за обявяване на грипна ваканция.

Ако тенденцията за повишаване на заболяемостта се запази, то ще бъде свикан областен оперативен щаб с набелязването на противоепидемични мерки.

