Увеличават се жертвите на урагана "Мелиса"

34 са жертвите на урагана "Мелиса", който бушува в Карибско море.

Стихията вече спадна до втора степен и не представлява опасност за хората.



Въпреки опасенията, че това ще е най-мощният ураган от десетилетия в региона, щетите са предимно материални.



За сравнение – ураганът "Катрина" през 2005 година, взе над 1500 жертви в Съединените щати. След преминаването на "Мелиса" - в Ямайка, Хаити и Куба са разрушени стотици домове, повредЕни са хиляди коли и яхти.



Без ток останаха десетки хиляди домакинства, предава Бтв.



Много страни като Франция, Белгия, Великобртания и Съединените щати ще предоставят помощ за пострадалото население.

