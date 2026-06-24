Увеличават социалната пенсия за старост от 1 юли до 183,81 евро

Булфото

Социалната пенсия за старост ще бъде увеличена от 1 юли до размер от 183,81 евро, реши днес Министерският съвет. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова на брифинг след правителственото заседание.

По думите ѝ увеличението е в съответствие с процента, използван при актуализацията на пенсиите по т.нар. швейцарско правило, както и при повишаването на минималните пенсии. С приемането на решението правителството завършва цикъла по актуализация на всички видове пенсии, които се увеличават по този механизъм, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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