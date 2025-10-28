Увеличават вноските за пенсия: За родените преди 1 януари 1960 г от 19,8 на 21,8 на сто, за родените след 31 декември 1959 от 14,8 на 16,8 на сто
Кадър НОИ
В проектобюджета е заложено, че максималният осигурителен доход за всички осигурени от 1 януари ще е в размер на 2352 евро и също се увеличава спрямо сегашните нива.
Увеличава се размерът на осигурителната вноска за фонд "Пенсии" с два процентни пункта, съответно от 19,8 на сто на 21,8 на сто, за родените преди 1 януари 1960 година и от 14,8 на сто на 16,8 на сто за хората родени след 31 декември 1959 година.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!