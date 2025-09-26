Увеличено е водоподаването в Плевен, но количеството пак не е достатъчно

Пекселс

Увеличено е подаването на вода в Плевен, но количеството не е достатъчно и затова режимът остава, стана ясно след заседанието на Кризисния щаб.

"С ВиК съвместно продължаваме монтажите и на хидрофорите. Ще сме към края. Вчера получихме вода от Държавния резерв ново количество, което ще бъде раздадено на училищата, детските градини, детските ясли и социалните институции", съобщи кметът на Плевен д-р Валентин Христов, предаде БНР.

След сондажите и другите мерки е увеличено подаването на количество вода, но не достатъчно. Затова режимът се запазва.

"Това, че общият воден баланс е на плюс - около 50-60 литра в секунда, тези литри ги подаваме към гражданите. Започваме да пускаме малко по-рано, спираме малко по-късно, но все още нямаме устойчиво положение, за да даваме намаляване на часовете, за да имаме сигурност, че тези три часа сутрин и три часа вечер ще ги държим за най-критичните зони. Това е трудността при режима", каза инж. Лозко Лозев - председател на ВиК холдинга.

